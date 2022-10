Miguel Milhão é o convidado de "Conversas Visíveis". A globalização é o tema central

s bocas do mundo pela sua posição antiaborto, é dono de um império que fatura 150 milhões de euros e emprega mais de mil pessoas. A Prozis tem sede na Póvoa de Lanhoso, onde estão também instaladas seis das 10 unidades industriais do grupo, e exporta para todo o mundo.O fundador da Prozis acredita que o modelo de comércio mundial está em processo de transformação e que a globalização da economia é um cenário do passado.

"No caso da Prozis, se a globalização continuar a Prozis continua a ter sucesso. Se acabar, terá muito mais sucesso comparando com outras empresas", defendeu Milhão, justificando esta "flexibilidade" com o modelo de negócio que criou.