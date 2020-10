Milhões de norte-americanos querem mudar de cidade devido ao teletrabalho

Cerca de 23 milhões de norte-americanos planeiam mudar-se para outra cidade em plena expansão do trabalho remoto, de acordo com uma nova pesquisa da plataforma de trabalho freelance Upwork.





Mais de 11% das famílias inquiridas disseram que planeiam mudar-se, o que implica que as taxas de migração nos Estados Unidos serão três a quatro vezes maiores do que o normal, de acordo com a Upwork, que entrevistou 20 mil pessoas para o relatório. É provável que esses americanos se mudem no próximo ano, disse Adam Ozimek, economista-chefe da Upwork.





A pandemia de coronavírus causou grande impacto em cidades nos EUA e evidenciou os riscos de transmissão da covid em lugares com muitos habitantes. Com tantos americanos em trabalho remoto, um recente relatório da Reserva Federal de Dallas revelou que há menos procura por moradias nas cidades com maior densidade populacional ou nos arredores.





O mercado imobiliário, um ponto positivo na economia dos EUA, mostra expansão à medida que mais americanos procuram imóveis em cidades menores e mais baratas. Mais de 52% dos americanos querem comprar um imóvel novo que custe 10% menos do que o atual, de acordo com a Upwork, o que também deve beneficiar do aumento do teletrabalho.





O aumento da realocação pode ter consequências económicas duradouras para as grandes cidades, disse Ozimek.





"Este é um indicador inicial dos impactos muito maiores que o trabalho remoto pode ter", disse Ozimek. "Lugares caros costumavam ter o monopólio do acesso aos seus valiosos mercados de trabalho e, à medida que o trabalho se torna remoto, já não têm isso."