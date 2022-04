Millennials poupam para a reforma nove anos mais cedo que os boomers

Os millennials começam a poupar para a reforma mais cedo do que a geração dos seus pais e avós. Gostam de investir nas cripto e no digital e na reforma querem gastar menos tempo com as finanças.

