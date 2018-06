"Ministério da Economia está vazio de estímulos à economia"

No discurso de abertura do congresso da CIP colocou quatro medidas em cima da mesa ao governo. A começar desde logo pela inversão do aumento da carga fiscal sobre as empresas. Esta será uma medida essencial?

A carga fiscal e a previsibilidade fiscal. Havendo previsibilidade não há aumento. O que não queremos é ser desagradavelmente surpreendidos como temos sido em cada OE com novos impostos. Ao contrário do que os sucessivos governos nos vão tentando dizer que não aumentaram os impostos, se formos avaliar a carga fiscal em impostos directos e indirectos que tínhamos em 2016, 2017, 2018 verificamos lamentavelmente que a carga fiscal é superior ano após ano. Ou porque há um adicional do IMI, ou sobre os combustíveis ou sobre o sal e o açúcar. Por isso é que queremos um quadro fiscal que seja amigo do investimento e que seja previsível.





Tendo em conta as restrições orçamentais acha previsível que isso venha a acontecer?

Não acho previsível que possa haver folga orçamental para reduzir impostos mas há impostos que continuam a ser perversos. E temos áreas onde e possível fazer diferente, como nas tributações autónomas ou no pagamento por conta.





Já tem a percepção do governo do que poderá aceitar das vossas propostas?

Ainda não. Estamos a elencar as nossas propostas. Até porque há detalhes que depois em sede de Concertação Social, não como contrapartidas, mas como obtenção de ganhos nesta ou naquelas áreas, teremos que avaliar com o governo.





E essa decisão passa mais pelo primeiro-ministro ou pelo ministro da Economia?

Passa mais pelo primeiro-ministro porque o Ministério da Economia lamentavelmente hoje tem poucos instrumentos, para não dizer nenhuns, para estimular a economia. A gestão dos fundos comunitários está no Ministério das Infra-estruturas e do Planeamento. Retiraram os fundos do programa Compete. O fundo Capitalizar, que foi desenhado como sabemos no Ministério da Economia, está mais nas mãos do ministro-adjunto Pedro Siza Vieira. Enfim, o Ministério da Economia, com muito respeito e consideração que tenho pelo ministro, Manuel Caldeira Cabral, é um Ministério que, em termos orgânicos, está vazio de possibilidades, vazio de estímulos para a economia. É por isso que tem de ser com o primeiro-ministro, como chefe da orquestra - permita-me a caricatura - que nós temos que negociar o som da trombeta ou do tambor ou do violino.