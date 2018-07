"Não há uma estratégia de reforma do SNS"

Alexandre Lourenço lamenta o facto de o actual ministro da Saúde não ter uma estratégia para reformar o SNS e os hospitais em particular. Em sua defesa, diz, no entanto, que Adalberto Campos Fernandes tem "vivido uma dificuldade enorme de contexto" e que a sua preocupação tem sido reverter as medidas que foram tomadas no período de ajustamento.