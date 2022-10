Nobel da Química para três cientistas responsáveis química 'bioorthogonal' e de cliques

Leia Também Prémio Nobel da Física distingue trabalho sobre mecânica quântica

Leia Também Nobel da Medicina atribuído ao sueco Svante Pääbo

O Prémio Nobel da Química foi hoje atribuído aos norte-americanos Carolyn R. Bertozzi e K. Barry Sharpless, que ganhou o prémio pela segunda vez, e ao dinamarquês Morten Meldal "pelo desenvolvimento da química de cliques e química 'bioorthogonal'".De acordo com Hans Ellegren, secretário-geral da Real Academia Sueca de Ciências, que anunciou os laureados deste ano, os três cientistas criaram uma engenhosa ferramenta para construir moléculas.A química 'bioorthogonal' foi um conceito denominado por Carolyn R. Bertozzi em 2003 e refere-se a qualquer reação química que ocorra dentro de sistemas vivos sem interferir nos processos bioquímicos originais.O Nobel foi também atribuído pelo desenvolvimento da química de cliques, uma classe de reações químicas que se juntam (clicam) para formar uma biomolécula específica, uma forma de criar "produtos" que se inspira em exemplos da natureza.O conceito tem sido usado para aplicações farmacológicas e de rotulagem, como por exemplo, a rotulagem de carbono-11 e flúor-18, e várias aplicações biomiméticas.A atribuição do Nobel da Química a três cientistas foi anunciada depois de, na terça-feira, ter sido atribuído o prémio a outros três cientistas na área da Física pelo trabalho em mecânica quântica.Os anúncios dos Nobel começaram na segunda-feira com o prémio de Medicina, que homenageou o biólogo sueco Svante Pääbo, por desvendar os segredos do DNA Neandertal.Na quinta-feira será a vez de Nobel da Literatura e na, sexta-feira, o da Paz.O Prémio Nobel da Economia será anunciado na próxima segunda-feira, 10 de outubro.Os laureados ganham um prémio em dinheiro de 10 milhões de coroas suecas (cerca de 922 mil euros), atribuído por um legado deixado pelo criador do prémio, o inventor sueco Alfred Nobel, em 1895, estando a cerimónia de entrega marcada para 10 de dezembro.