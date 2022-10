Nobel da Medicina atribuído ao sueco Svante Pääbo

Leia Também Nobel da Medicina atribuído a cientistas que descobriram recetores da temperatura e do toque

O Prémio Nobel da Medicina foi atribuído ao sueco Svante Pääbo pelas suas descobertas sobre a evolução humana, foi anunciado esta segunda-feira.Svante Pääbo, de 67 anos, foi distinguido com o Prémio Nobel da Medicina e Fisiologia por "descobertas relativas aos genomas de hominídeos extintos e sobre a evolução humana"."Ao revelar as diferenças genéticas que distinguem todos os seres humanos vivos de hominídeos extintos, as suas descobertas lançaram as bases para explorar o que torna os humanos tão únicos", disse o júri.O paleogeneticista descobriu que uma transferência genética ocorreu entre estes hominíneos agora extintos e Homo Sapiens. Este fluxo antigo de genes para os humanos de hoje tem um impacto fisiológico, por exemplo, afetando a forma como o nosso sistema imunológico reage a infeções.O seu pai, o bioquímico Sune Karl Bergström, também foi agraciado com o Nobel da Medicina em 1982.O vencedor deste ano foi anunciado pelo secretário do Comité Nobel, Thomas Perlmann, no Instituto Karolinska, em Estocolmo, na Suécia.O prémio de medicina iniciou uma semana de anúncios do Prémio Nobel. Continua terça-feira com o prémio de Física, com química na quarta-feira e literatura na quinta-feira. O Prémio Nobel da Paz de 2022 será anunciado na sexta-feira e o prémio de economia no dia 10 de outubro.Em 2021, foram distinguidos David Julius e Ardem Patapoutian pela investigação de recetores sensoriais de temperatura e toque no corpo humano.Os prémios Nobel nasceram da vontade do cientista e industrial sueco Alfred Nobel (1833-1896) em legar grande parte da sua fortuna a pessoas que trabalhem por "um mundo melhor". O prestígio internacional dos prémios Nobel deve-se, em grande parte, às quantias atribuídas, que atualmente chegam aos dez milhões de coroas suecas (mais de 953.000 euros).