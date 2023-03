Norte é a região onde o preço da água é mais caro e mais subiu

Leia Também Perdas de água na rede pública custam 88 milhões de euros por ano, diz regulador

O Norte é a região do país que mais paga pela água e onde o preço mais aumentou entre 2018 e 2021, escreve nesta quarta-feira, 22 de março, o Jornal de Notícias Uma família que viva naquela região com um consumo de 120 metros cúbicos de água (sem contabilizar taxas), tem de desembolsar cerca de 127,05 euros por ano. No Algarve pagaria menos 22 euros, em Lisboa, menos cinco.A Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos considera que a disparidade é "injustificada".Por outro lado, o aumento do preço da água tem sido sempre superior ao da inflação entre 2018 e 2020, escreve o JN. Nesse triénio houve um aumento médio de 1,38% no país, e de 2,22% na região Norte, o mais elevado do país.