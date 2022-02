Novo superiate de fundador da Amazon obriga a desmontar ponte holandesa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O novo superiate de Jeff Bezos, fundador e ex-CEO da Amazon, está quase concluído. Mas há um problema: para chegar até ele, é preciso desmontar uma ponte nos Países Baixos.

O iate à vela, com perto de 128 metros de comprimento e três mastros, e com o nome de código Y721, está a ser construído pela empresa holandesa Oceanco, conhecida por ter produzido o Black Peal – um superiate premiado, com 106 metros e três mastros.

Para que a embarcação chegue ao oceano, terá de passar por Roterdão e por uma ponte de aço chamada De Hef – que é uma referência naquela cidade.

A ponte é elevatória (ou seja, levanta parte do vão da ponte acima do restante nível da estrutura para a passagem de barcos), mas só levanta até cerca de 40 metros, não sendo essa uma altura suficiente para a passagem do iate de Bezos, explica a Bloomberg.

Por isso, a câmara de Roterdão concordou em desmontar temporariamente a ponte para que o veleiro passe – o que gerou controvérsia, uma vez que o município tinha prometido não tocar neste monumento histórico depois de ter sido restaurado em 2017, refere a agência EFE.

O superiate de Bezos está avaliado em 486 milhões de dólares (432 milhões de euros).