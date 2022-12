O ano em que o mundo mudou

Os supermercados racionaram o óleo de girassol. Comprar um carro pode levar um ano. Conhecer São Petersburgo já não é fácil. Os ucranianos fogem das suas casas. O Governo distribui dinheiro. Dinheiro que falta quando sobram ainda dias do mês para pagar a comida, a energia e a prestação da casa mais caras. Na madrugada de 24 de fevereiro de 2022 a guerra regressou à Europa e o mundo mudou. Nem nas previsões mais pessimistas alguém conseguiu imaginar o que seria o novo ano. Estamos a viver os últimos dias de um separador histórico, com a passagem para um mundo menos aberto, menos global e mais dividido.





O mundo passou da paz para a guerra e de uma relativa estabilidade geopolítica para um tempo de tensão e de reajustamento dos grandes blocos, com a China e a Rússia de um lado, a Europa e os Estados Unidos do outro. Os Estados estão cada vez mais presentes nas nossas vidas. Os europeus perceberam que tinham de gastar mais dinheiro em defesa e na sua segurança mais geral. E a abundância deu lugar à escassez, com a inflação a suceder à estabilidade de preços e a encerrar a era dos juros baixos.





Quando saímos de 2021 imaginámos que entraríamos numa espécie de anos 20 do século XXI. Seria um tempo de sair de casa, de vingança dos meses de confinamento, indo às compras, festejando. As vacinas estavam a ser eficazes, a pandemia a acabar e todos tínhamos sido obrigados a dar um salto tecnológico que equivalia a ganhar quatro anos nas previsões. Os governos tinham em geral sido bem-sucedidos em evitar que os encerramentos das economias destruíssem capacidade produtiva, mesmo em países de turismo como Portugal. E A União Europeia possuía, pela primeira vez, um plano com financiamento próprio, mais de 700 mil milhões de euros para se recuperar e se tornar menos dependente, mais resiliente. Sim, existiam lições que era preciso retirar da fragilidade europeia exposta pela pandemia e ainda problemas nos canais de distribuição de produtos. Mas o tempo iria resolver, pensava-se.





Percebemos logo cedo que não seria assim tão fácil. Estar fechado em casa tinha deixado cicatrizes na saúde mental e, em geral, atrasado os diagnósticos de doenças com impactos na mortalidade. O regresso à vida normal estava de facto a reanimar rapidamente o consumo, mas mantinham-se os constrangimentos na oferta, quer por via dos engarrafamentos nos portos quer ainda pela política de "covid zero" na China. E começaram os primeiros sinais de subida de preços, ainda numa fase em que na Europa do euro – e em Portugal – se dizia que a subida era temporária.





Eis se não quando, na madrugada de 24 de fevereiro, Kiev e outras cidades da Ucrânia são bombardeadas pela Rússia. Conhecemos Volodymyr Zelensky e vimos chegar ucranianos, muitos de nós abrindo a porta das nossas casas. As perspetivas mudaram radicalmente. Países da União Europeia, como a potência industrial alemã, descobriram que eram muito dependentes de energia da Rússia. Que a tentativa de integrar Vladimir Putin no mundo, através da diplomacia e dos negócios, tinha falhado. Os governos europeus, descobriram repentinamente, que tinham sido muito imprudentes na defesa e na sua política energética, apesar de todos os alertas.