O que podemos esperar das futuras pensões?

As pensões da Segurança Social e da CGA deverão convergir, em média, para cerca de dois terços do último salário, em termos brutos. Um novo estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos analisa os cenários de sustentabilidade e avalia algumas das medidas a tomar. Catarina Almeida Pereira, jornalista do Negócios, explica o essencial.