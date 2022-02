Pandemia está perto do fim, mas deixa legado

Com o fim próximo da pandemia, a economia ainda não voltou ao pré-covid e terá de lidar com um pesado legado. As dificuldades das empresas, a subida da dívida e o aumento da pobreza, economistas alertam para problemas deixados e pedem recuperação inclusiva.

Pandemia está perto do fim, mas deixa legado









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Pandemia está perto do fim, mas deixa legado O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar