Pandemia também perturba o tráfico de drogas global

Aumento dos controlos nas fronteiras, redução do tráfego aéreo e escassez de bens são uma realidade no contexto da pandemia que prejudica o comércio ilegal de drogas.

A pandemia do coronavírus atrapalha o tráfico de drogas ilícitas devido ao aumento dos controlos nas fronteiras, à redução do tráfego aéreo e à escassez de bens, embora as consequências económicas do surto possam levar a um maior número de pessoas envolvidas na atividade, segundo um relatório das Nações Unidas.





A próxima colheita de ópio no Afeganistão pode ser afetada pela escassez de mão de obra relacionada com o vírus e a produção de cocaína na Colômbia foi atingida pela falta de gasolina. Enquanto isso, a produção de drogas sintéticas no México está atrasada pela falta de precursores de produtos químicos do sudeste da Ásia. O relatório acrescentou que os confinamentos na Europa podem desencadear um aumento da procura de marijuana, que pode ser mais facilmente assegurada pela produção local.