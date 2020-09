Parceiros sociais querem discutir hoje alterações ao lay-off

Patrões e sindicatos mostraram-se surpreendidos com o anúncio de Siza Vieira, que promete um regime de lay-off mais generoso para empresas com maiores quebras. O ministro focou a situação do turismo, mas o Governo garante que as medidas são para todos os setores.

Parceiros sociais querem discutir hoje alterações ao lay-off









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.