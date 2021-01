Paris investe 250 milhões para deixar a Champs Élysées mais verde

Ao prometer transformar a faixa de 2,3 quilómetros da Praça da Concórdia ao Arco do Triunfo num "jardim extraordinário", o plano de 250 milhões de euros, idealizado pelos arquitetos da PCA-Stream, reduzirá aproximadamente para metade o espaço destinado aos carros, aumentará muito a cobertura de árvores da zona e procurará incentivar mais lojas de menor dimensão ao longo da avenida.

O projeto, com conclusão prevista para 2030, talvez tenha chegado tarde. Embora ainda mantenha em grande parte a sua reputação internacional de "avenida mais bonita do mundo", a popularidade da Champs Élysées entre os parisienses está baixa há algum tempo. Apesar dos seus grandes edifícios e vistas estonteantes, a avenida tem sido amplamente criticada em França por ser poluída, congestionada, cara e - graças à saturação de marcas e turismo intenso - até mesmo "ringarde", um termo cuja melhor tradução será provavelmente "antiquada".

A relação estremecida dos residentes com a Champs Élysées não é segredo. Uma sondagem de 2019 revelou que 30% dos parisienses discordavam da afirmação "mais bonita" - uma proporção que aumentava à medida que os entrevistados viviam mais perto da própria avenida - e 71% apelidaram a rua como "turística". Até a cidade, nas suas propostas de reforma, reconheceu que a rua era hoje conhecida como ponto de encontro de "grandes redes internacionais vistas como antisséticas e pouco distintas".





A maioria das grandes cidades tem um centro comercial desinteressante, mas popular, com função semelhante, como a Times Square de Nova Iorque ou a Leidseplein de Amsterdão. Um problema específico da Champs Élysées, no entanto, é que a avenida não só é antiquada como é cara para ser verdadeiramente acessível. Mesmo como centro para marcas nacionais, como uma enorme loja da Louis Vuitton, as ofertas de retalho tornam a avenida semelhante a um aeroporto muito caro. As pessoas não passeiam pela avenida apenas para fazer compras, claro, mas com o tráfego pesado de veículos e grandes extensões de alcatrão que irradia calor, também não é o local ideal para cafés.





Como resultado, os residentes estão a afastar-se. As pesquisas da PCA-Stream sobre o fluxo de pessoas na zona revelaram que, depois de descontar os que trabalham em empresas ao longo da avenida, apenas 15% dos pedestres na Champs Élysées vieram da Grande Paris.





O desejo de tornar a avenida mais um monumento e menos um shopping parece um sinal promissor.





A reforma não tornará as ruas automaticamente modernas, mas certamente transformará a avenida num lugar mais agradável para passar o tempo, na linha de outros projetos para mais áreas verdes e menos automóveis já realizados noutros lugares de Paris.





Os projetos atuais (que ainda poderão ser alvo de adaptação posterior) mostram calçadas com quase o dobro de largura, enquanto as faixas de carros serão reduzidas para quatro.





Ciclovias generosas flanqueiam ambos os lados, enquanto os veículos restantes são mostrados em renderizações (um tanto otimistas) onde se misturam pacificamente com os pedestres, o que sugere que será introduzida uma redução ainda não expressiva da velocidade. Este espaço para pedestres será sombreado por uma dupla fileira de árvores, e o pavimento por baixo adaptado para criar uma superfície que absorva melhor as chuvas.