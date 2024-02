Pedro Nuno Santos quer Estado a assumir malparado na habitação

O Estado deve ajudar as famílias que, tendo um crédito à habitação, com as suas casas hipotecadas ao banco, se vejam em dificuldades e deixem de conseguir pagar as prestações. A ideia é que, uma vez esgotados todos os mecanismos de renegociação com os bancos, seja o próprio Estado a assumir o crédito, garantindo que a família possa continuar na casa. A medida consta do programa eleitoral

...