Pensionistas não vão perder "um cêntimo" em 2024, assegura o Governo

Foi a questão que mais se ouviu no debate desta quarta-feira, que levou o Governo à Assembleia da República para explicar o novo pacote de apoios anti-inflação: haverá (ou não) cortes nas pensões em 2024? O Executivo não se compromete, por enquanto, com nenhuma fórmula concreta para a atualização das reformas no futuro, mas garante que, independentemente do modelo escolhido, os pensionistas "não serã...