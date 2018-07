9º Relatório de Acompanhamento do Acordo sobre a Retribuição Mínima Mensal Garantida, apresentado esta terça-feira, 24 de Julho, aos parceiros sociais em mais uma reunião da Concertação Social.



Pela primeira vez depois de uma actualização do salário mínimo nacional (SMN) não se registou "um crescimento homólogo da percentagem de trabalhadores" abrangidos no ano seguinte.A informação consta noDe acordo com o Ministério do Trabalho, "ainda que o número de trabalhadores abrangidos pelo SMN tenhaaumentado para cerca de 764,2 mil em Março de 2018 (com um acréscimo de 4,2% em termos homólogos, bastante inferior ao aumento de 14,3% registado em Março do ano anterior), a percentagem de trabalhadores abrangidos pelo SMN foi de 22,9% em Março deste ano, sem alteração face ao mesmo mês do ano passado".O Ministério liderado por Vieira da Silva revelou ainda que a incidência do salário mínimo entre os jovens "baixou de 30,6% em Março de 2017 para 30,0% em Março de 2018, com tendência idêntica no segmento dos trabalhadores dos 25 aos 29 anos, onde a incidência do SMN passou de 24,0% para 23,6%".