PIB do Reino Unido cai 0,3% de março para abril

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido caiu 0,3% em abril face a março, recuando pelo segundo mês consecutivo e registando a maior quebra desde janeiro de 2021, informou esta segunda-feira o Office for National Statistics (ONS).A quebra de 0,3% em abril segue-se à contração de 0,1% registada em março.Segundo o ONS, esta evolução reflete a queda na produção sofrida pelo setor de serviços, considerado o pilar económico do país, principalmente devido ao fim dos testes à covid-19 por parte do Governo, ao programa de rastreio de casos de coronavírus e à menor atividade de vacinação no país.Em abril, registaram-se também quebras na atividade dos setores industrial e da construção, que caíram 1% e 0,4%, respetivamente, sendo o setor industrial o mais impactado pelo aumento de preços e por problemas na cadeia de suprimentos."A grande quebra no setor de saúde, devido ao abrandamento do programa de testagem e de rastreio, colocou a economia britânica em território negativo em abril", afirmou o diretor de estatísticas económicas do ONS, Darren Morgan.Este especialista referiu ainda que "a indústria também sofreu e algumas empresas indicaram ter sido afetadas pelo aumento dos preços dos combustíveis e da energia"."Esta situação foi parcialmente compensada pelo aumento das vendas de automóveis, que recuperaram de um março significativamente mais fraco", acrescentou.