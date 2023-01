Plataformas digitais: “Não foi tarefa fácil” negociar posição sobre a diretiva

Relatora do Parlamento Europeu sobre o trabalho nas plataformas digitais, que está a ter alguma oposição interna, quer as encerrar negociações para a diretiva no final deste ano. Presidência sueca não tem tanta pressa.

Plataformas digitais: "Não foi tarefa fácil" negociar posição sobre a diretiva









