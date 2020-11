Portugal concedeu nacionalidade a 121 mil pessoas em 2019

Em 2019, 121 mil pessoas conseguiram obter a nacionalidade portuguesa. O número é avançado esta quinta-feira, 12 de novembro, pelo Diário de Notícias , que indica que foram feitos 180.060 pedidos de nacionalidade no ano passado.Os dados são do Ministério da Justiça e mostram que houve uma diminuição no número de pedidos de nacionalidade aprovados face a 2018, quando 127.950 pesosas conseguiram obter a nacionalidade portuguesa. Ainda assim, mantém-se a tendência de subida em relação aos últimos anos. Entre 2015 e 2019, foi concedida nacionalidade portuguesa a 533.595 pessoas.Os cidadãos naturais do Brasil lideram os pedidos: 10.706 conseguiram a nacionalidade portuguesa. Segue-se Cabo Verde (4.299 pessoas), Ucrânia (1.967), Angola (1.865) e Guiné Bissau (1.756).