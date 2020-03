Portugal foi o terceiro na UE que mais concedeu a nacionalidade a estrangeiros em 2018

Portugal foi o terceiro país que mais concedeu a nacionalidade a estrangeiros em 2018, olhando a todos os estados membros da União Europeia (UE).

Em cada 100 residentes estrangeiros, Portugal deu a cidadania a mais de 5 (5,2), mostram os dados do gabinete de estatística da UE, o Eurostat. Acima de Portugal, apenas a Roménia (5,6) e a Suécia (7,2) mostram taxas mais elevadas de naturalização.

Por cá, naturalizaram-se 21.333 cidadãos, um aumento de 18% em relação ao ano anterior. A maioria destes novos cidadãos são oriundos do Brasil (32,5%), seguidos dos provenientes de Cabo Verde (17,1%) e, por fim, da Ucrânia (8,2%).

Lá fora, Portugal também nos três primeiros

No que toca a Portugal, não é só receber, muito pelo contrário. Os números reunidos pelo Eurostat mostram que também muitos portugueses pediram outras nacionalidades em 2018. Dos 23.000 indivíduos europeus que se naturalizaram brasileiros nesse ano, 29,9% são portugueses, contribuindo desta forma para que o Brasil seja o quarto país no mundo onde mais se concede a cidadania a indivíduos da UE. Mais do que portugueses a pedirem nacionalidade brasileira, só mesmo os italianos.

Fora das fronteiras da Europa, os portugueses são ainda os terceiros que mais pedem a nacionalidade indiana. A cidadania indiana foi concedida a 12.500 indivíduos da UE em 2018, dos quais quase 7% são portugueses.

Já dentro dos limites do bloco, no Luxemburgo, os portugueses levam a medalha: 40% dos 6.950 pedidos de cidadania aceites no Luxemburgo em 2018 foram entregues a portugueses, um sólido primeiro lugar, à frente dos 10,9% de França e dos 7% de Montenegro.