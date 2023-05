Portugal dá licenças mais longas aos pais e mais curtas às mães

As licenças parentais dirigidas aos pais em Portugal são das mais longas da OCDE, que considera o direito do homem a 22 semanas (incluindo a obrigatória). Paralelamente, as licenças dirigidas às mães (30 semanas) são mais curtas do que a média da OCDE (51 semanas) e duram menos de metade do que a média da União Europeia.





