Portugal fica mais em casa do que a média da Zona Euro

Em Portugal, o “Fique em casa” vê-se nos números. O desconfinamento progressivo já começa a aparecer, com as visitas aos restaurantes, lojas e locais de lazer a começarem a cair menos do que em dias normais. Mas mesmo assim, a circulação está longe de ter normalizado.

