Portugal precisa de uma rede de suporte ao doente fora dos hospitais

"O sucesso do tratamento do doente fora das instalações físicas" dos hospitais "apenas é possível quando é assegurada uma continuidade da prestação através de uma rede de suporte ao doente e à sua família no seu regresso à comunidade", considera o relatório final do projecto 3 F - Financiamento, Fórmula para o Futuro, que vai ser apresentado esta quarta-feira em Lisboa e a que a agência Lusa teve acesso.

Esta rede de suporte ao doente na comunidade deve ser iniciada no momento do internamento hospitalar e contemplar uma intervenção clínica e outra não clínica, "fundamental para garantir a adequada gestão da doença".