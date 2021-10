Portugal soma 841 casos de covid-19 e oito mortes nas últimas 24 horas. Rt sobe

Segundo a matriz de risco atualizada esta sexta-feira, a taxa de incidência de infeções pelo SARS-CoV-2 caiu nos últimos 14 dias, no continente e a nível nacional. Em Portugal continental, a taxa de incidência diminuiu de 90,9 para 86,7 e, a nível nacional, baixou de 90,5 para 86,5.



Já o índice de transmissibilidade (Rt) subiu: de 0,90 para 0,91 no Continente e de 0,91 para 0,92 a nível nacional.

Portugal contabiliza mais 841 casos de covid-19 e oito mortes por covid-19, revela o boletim divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS).A região de Lisboa e Vale do Tejo concentrou o maior número de novos casos de infeção (2282), seguida pela região Norte (215) e do Centro (110).Das oito mortes que constam neste boletim, três mortes foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Norte, outras duas no Centro e uma no Alentejo.O número de internamentos em Portugal caiu para 332, com menos 21 pessoas internadas face ao boletim desta quarta-feira. Já o número de pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos baixou para 52, menos cinco face aos dados do anterior boletim.Há registo de mais 841 pessoas que recuperaram da covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de recuperados para 1.074.109 desde que a pandemia chegou a Portugal.