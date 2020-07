Portugal terá maior queda do PIB de que há memória

A notícia que o Instituto Nacional de Estatística (INE) se prepara para dar esta sexta-feira será histórica: os economistas antecipam uma contração do PIB no segundo trimestre deste ano que pode chegar aos 20%. A confirmar-se este cenário, o número continua compatível com uma recessão em torno dos 9% em 2020, uma hecatombe económica que será a mais dura em quase cem anos.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...