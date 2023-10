Portugueses têm 53 mil milhões em offshores

Valor estimado pelo Observatório Fiscal da UE desceu face à pandemia, mas ainda representa cerca de um quinto do PIB. Imposto perdido com as multinacionais sediadas em Portugal superou os 500 milhões de euros.

Portugueses têm 53 mil milhões em offshores









