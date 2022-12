Preços dos alimentos ainda sobem a dois dígitos

Inflação na alimentação subiu 18% em novembro, e continua a penalizar as famílias mais pobres com mais intensidade. Guerra e condições meteorológicas adversas ameaçam trazer novos aumentos. Portugal tem já taxa mais elevada no euro, excluindo vizinhos da Ucrânia.

