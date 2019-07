Segundo dados do Ministério das Finanças, das 45 candidaturas, mais de metade (26) dos projetos inserem-se na categoria de modelos de gestão, 10 na melhoria dos ambientes de trabalho e nove na valorização dos recursos humanos.



O prémio foi lançado pela primeira vez em março do ano passado e as candidaturas estiveram abertas até fim de janeiro. Os projetos juntaram 242 participantes, dos quais mais de metade eram técnicos superiores da Administração Pública.



Segundo disseram membros do júri do prémio ao Negócios, houve "uma diversidade grande das entidades proponentes", como diferentes ministérios, direções-gerais, hospitais, escolas ou universidades. Os projetos foram avaliados consoante os critérios definidos (ter um impacto mensurável, poder ser replicado, entre outros), que foram pontuados.



Entre as candidaturas há projetos para a melhoria da conciliação vida profissional e pessoal, para melhoria da eficiência processual entre serviços .



Será atribuído um prémio por cada categoria, no valor de 10 mil euros, que será repartido pelos membros das equipas vencedoras de forma equitativa.

