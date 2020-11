Biden já tem 119 delegados, Trump segue com 92

"Vai ser uma noite imprevisível", antecipou Charles Michel. O presidente do Conselho Europeu considera que neste dia em que os americanos decidem o rumo para os próximos quatro anos, é também uma boa altura para se "refletir sobre o nosso laço transatlântico" e acerca dos valores partilhados entre a União Europeia e os Estados Unidos.

It’s going to be an unpredictable night.



The people of the United States are going to determine which course to take for the next four years.



An important moment to reflect upon our transatlantic bond and the values the #EU shares with the USA. #USAElections2020