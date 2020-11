Mercado põe as fichas em Biden e ações dão maior salto desde junho

03.11.2020

Euro recupera terreno perdido em seis sessões

O euro também está a beneficiar com a tendência negativa dos ativos mais defensivos, aproveitando o apetite pela risco para recuperar parte do terreno perdido ao longo das últimas seis sessões em que fechou sempre no vermelho. A moeda europeia soma 0,76% para 1,1729 dólares, numa sessão em que o índice do dólar cede 0,5%, o que representa uma variação pouco habitual na moeda norte-americana contra o cabaz das divisas mais relevantes do mundo.

"O mercado está um pouco estreito e os investidores não querem deixar posições em aberto durante a noite, o que justifica as variações mais acentuadas do que o habitual", comentou Steven Barrow, especialista de mercado cambial do Standard Bank.

Segundo a Bloomberg, depois da incerteza das últimas semanas, o mercado está agora confiante de que haverá um resultado claro após a votação, e que o democrata Joe Biden ocupará o lugar de Donald Trump na Casa Branca.