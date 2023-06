Presidente da AG da Liga de Clubes suspeito de tráfico de seres humanos

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) do Norte está a efetuar buscas na casa de Mário Costa, o presidente da Assembleia-Geral da Liga dos Clubes, por suspeitas de tráfico de seres humanos. Segundo o Expresso, o dirigente foi constituído arguido.O SEF suspeita que Mário Costa esteja envolvido em negócios ilegais relativos a jovens jogadores de futebol oriundos de países do extremo-oriente e da América do Sul.Ainda de acordo com o mesmo jornal, a academia de futebol Bisports Academy em Riba d'Ave, também é um dos alvos da operação.Mário Costa é também presidente da União de Exportadores da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa).(Notícia em atualização)