Produção da indústria italiana com quebra recorde em março

Os dados do PMI para a indústria mostram uma quebra recorde da produção em Itália. Entre as principais economias do euro, só a Holanda manteve o crescimento.

A indústria italiana sofreu uma quebra recorde na produção em março, mês em que o país esteve em quarentena para travar a propagação do novo coronavírus.





Ainda que a covid-19 se tenha espalhado por toda a Europa, o coração industrial do norte de Itália foi dos primeiros locais a registar um forte aumento do número de casos, com as quarentenas a começarem logo no final de fevereiro e a paralisarem totalmente a atividade económica.