Produção de álcool até aos 50 litros/ano isenta de imposto

Proposta do Governo, que será discutida esta sexta-feira no Parlamento, cria uma nova isenção no imposto sobre as bebidas alcoólicas. Há também novas medidas de controlo na importação e introdução no mercado e clarificação de conceitos, como o que são bebidas espirituosas.

Produção de álcool até aos 50 litros/ano isenta de imposto









