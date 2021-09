Produção industrial recua 9% face a agosto de 2020

A produção industrial em Portugal caiu 9% em agosto face ao mesmo mês do ano passado, revelam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta quinta-feira. Já na variação mensal, a produção industrial caiu 1,4% face ao mês de julho de 2021.O desempenho da produção industrial em agosto fica aquém da variação homóloga registada em julho, que dava conta de uma subida de 0,8%.De acordo com o INE, todos os grandes agrupamentos industriais apresentaram variações homólogas negativas. Este cenário reflete "por um lado, a irregularidade na evolução da atividade económica em 2021, influenciada também pelos efeitos da crise pandémica de 2020 e, por outro, contrações expressivas nalgumas atividades, em consequência das perturbações nas cadeias de abastecimento a nível mundial", é referido.Ainda assim, o indicador global reflete "comportamentos bastante heterogéneos das diversas atividades económicas, destacando-se as divisões 29 (fabricação de veículos automóveis) e 35 (eletricidade, gás) que, no conjunto, foram responsáveis por 6,7 pontos percentuais dos 9% da redução total do índice."Na análise aos grandes agrupamentos, os bens de investimento deram o contributo mais significativo para a variação do índice total (-3,9 pontos percentuais), originado por uma taxa de variação de -24,8%.A energia também deu um contributo intenso, com uma variação de 3,7 pontos percentuais, resultante de uma contração de 19,6%. Os bens de consumo contribuíram com um menos 1,1 pontos percentuais, numa redução de 3,2%.