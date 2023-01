Projeto que ex-governante Rita Marques vai chefiar teve ajudas públicas de 30 milhões

O grupo The Fladgate Partnership – que recrutou a ex-secretária de Estado do Turismo, Rita Marques – beneficiou de mais de 30 milhões de euros de ajudas públicas para o projeto World of Wine (WoW), o quarteirão cultura de Gaia que será chefiado pela ex-governante, avança nesta terça-feira o Eco.

O jornal fez o levantamento de apoios obtidos pelo projeto. Além da concessão do estatuto de utilidade turística ao projeto, dado em despacho por Rita Marques enquanto governante, e de benefícios fiscais em IMI no valor de 266 mil euros, noticiados pelo Observador, o WoW obteve ainda financiamento público em operações de reabilitação urbana e no âmbito do programa Compete, refere o Eco.

Nestes casos, porém, as decisões de financiamento público tinham na tutela a Economia, e não o Turismo de Portugal, escreve o jornal.

A notícia contabiliza 26 milhões de euros de financiamento público em quatro operações de reabilitação urbana ao abrigo do IFFRU 2020 (Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas), através da sociedade Hilodi – Historic Lodges & Discoveries, entre 2018 e 2019.

Conta ainda um incentivo de 5,36 milhões de euros obtido através do programa Compete 2020, com o financiamento a ser autorizado no final de 2019.