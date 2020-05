Na lei em vigor, esta proibição de suspensão estava garantida "durante o estado de emergência e no mês subsequente", ou seja, durante junho, uma vez que o estado de emergência terminou a 2 de maio.





As medidas excecionais aprovadas anteriormente previam que esse resgate pudesse ser feito enquanto durasse o Estado de Emergência. Agora, o projeto de lei do PS permite que isso aconteça durante os próximos três meses.



No entanto, mantêm-se várias condições: o montante a resgatar sem penalizações não pode ultrapassar o limite mensal do indexante dos apoios sociais, ou seja,



As condições aplicam-se quando um dos membros do agregado familiar de um dos participantes destes PPR esteja em situação de isolamento preventivo, tenha a doença ou prestem assistência aos filhos. Mas também que esteja em lay-off, desempregado ou que seja elegível para o apoio para os recibos verdes.



O PS pretende que estes prolongamentos vigorem a partir de 1 de junho.

om planos de poupança reforma (PPR) e que se encontrem em situações específicas por causa da covid-19 vão continuar a poder resgatar parte dessas poupanças sem penalização até 30 de setembro.As medidas excecionais aprovadas anteriormente previam que esse resgate pudesse ser feito enquanto durasse o Estado de Emergência. Agora, o projeto de lei do PS permite que isso aconteça durante os próximos três meses.No entanto, mantêm-se várias condições: o montante a resgatar sem penalizações não pode ultrapassar o limite mensal do indexante dos apoios sociais, ou seja, 438,81 euros , e o detentor do PPR deve ter sido afetado direta ou indiretamente pela covid-19.As condições aplicam-se quando um dos membros do agregado familiar de um dos participantes destes PPR esteja em situação de isolamento preventivo, tenha a doença ou prestem assistência aos filhos. Mas também que esteja em lay-off, desempregado ou que seja elegível para o apoio para os recibos verdes.O PS pretende que estes prolongamentos vigorem a partir de 1 de junho.

Entre as medidas prolongadas está o impedimento de suspensão do fornecimento de serviços essenciais, como água, eletricidade, gás natural e comunicações eletrónicas. Isto para pessoas que tenham ficado sem emprego, que tenham quebra de rendimentos do agregado familiar igual ou superior a 20% ou que tenham sido infetadas pelo novo coronavírus.Além disso, estes consumidores podem requerer a cessação unilateral de contratos de telecomunicações, sem lugar a compensação ao fornecedor, ou a suspensão dos contratos até 1 de outubro de 2020.Cabe ao Governo, segundo o projeto de lei dos socialistas, definir em portaria como é que deve ser feita a demonstração de quebra de rendimentos.Também as famílias c