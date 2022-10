PSD quer aumentar IAS até à taxa de inflação e reduzir IRS até ao 6º escalão

O PSD vai apresentar esta quinta-feira um conjunto de medidas prioritárias com o objetivo de tornar a economia mais competitiva e que os sociais-democratas vão propor que integrem a proposta do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), avança o Diário de Notícias. Aumentar o Indexante dos Apoios Sociais (IAS) até uma taxa de inflação estimada de 7,4% ou reduzir o IRS até ao sexto escalão (inclusive), ao mesmo tempo que os escalões são atualizados à mesma taxa, são as medidas consideradas pelo partido como "prioridades".As propostas do PSD dividem-se em cinco eixos de ação. De acordo com o DN, três das medidas avançadas têm um custo de 800 milhões de euros e abrangem seis milhões de pessoas (80% dos contribuintes).Uma terceira medida proposta pelo PSD para a inclusão no Orçamento do Estado do próximo ano diz respeito à aplicação de uma taxa máxima de IRS de 15% para jovens até aos 35 anos, incluindo também uma atualização dos escalões de IRS.A proposta de Orçamento do Estado para 2023 deverá dar entrada na Assembleia da República no próximo dia 10, segunda-feira.