PSD recua para mínimo desde as legislativas de 2019

O barómetro de maio da Intercampus coloca os sociais-democratas ainda mais distantes do PS e com as menores intenções de voto desde, pelo menos, as legislativas de 2019. Bloco e Chega caem mas continuam empatados na terceira posição e a IL atrasa-se na disputa pelo quinto posto.

PSD recua para mínimo desde as legislativas de 2019









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.