PT2020: Dois terços dos apoios para tornar empresas mais competitivas já foram pagos

A autoridade de gestão do Compete 2020 dá conta que, até 31 de agosto, foram aprovados incentivos a projetos no montante de sete mil milhões de euros, face aos 5,8 mil milhões inicialmente previstos (mais 20,3%). No entanto, só foram concedidos até à data, incentivos num total de cerca de 6,9 mil milhões de euros a projetos contratados.



A maioria dos pagamentos são realizados através de um sistema de incentivos à inovação empresarial (1,6 mil milhões de euros) ou de incentivos à liquidez (1,09 mil milhões).



PME são as maiores beneficiárias do programa

As empresas da região Norte foram as que mais se candidataram a este programa (45.412) e que contam com projetos aprovados no valor mais alto (4,2 mil milhões de euros). Segue-se Lisboa, com 30.741 candidaturas e projetos aprovados de 647 milhões de euros, e o Centro, com 22.586 candidaturas e projetos aprovados no montante total de 2,9 mil milhões.



As pequenas e médias empresas, que são destinatários preferenciais deste programa, foram as que mais se candidataram a este apoio (113.178), em detrimento das grandes empresas (1.397). Dos incentivos aprovados, 19,6% foram para médias empresas e 13,8% para micro empresas.



O programa Compete 2020 faz parte do Portugal 2020. Os apoios do Compete 2020 são provenientes do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), Fundo de Coesão e o Fundo Social Europeu (FSE).

O Compete 2020, programa que mobiliza fundos europeus para apoiar a competitividade e internacionalização das empresas,O "reforço da competitividade das PME" é o eixo do Compete 2020 com mais fundos executados (1,6 mil milhões, o que corresponde a 95,1% do orçamentado para este domínio). Segue-se o reforço da investigação e inovação, que conta com mais de mil milhões executados (68,6%) do montante previsto.O programa que tem como finalidade contribuir para a criação de uma economia mais competitiva e com maior quantidade de bens e serviços transacionáveis ou internacionalizáveis, e está orientado sobretudo para