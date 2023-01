Quase um quinto da despesa social pública volta ao Estado

Portugal tem dos gastos mais elevados no grupo das chamadas economias avançadas, mas é também dos que mais beneficiam em cobrança sobre as transferências para as famílias. Fisco e Segurança Social captam o equivalente a 3,9% do PIB, estima a OCDE. Impostos indiretos são os que mais pesam.



Mais de oito mil milhões de euros voltam aos cofres públicos depois de terem sido pagos a beneficiários. Vítor Mota Maria Caetano mariacaetano@negocios.pt 29 de Janeiro de 2023 às 23:30







Portugal é, entre os países da OCDE, um dos que mais têm despesa social pública – das prestações sociais aos serviços de saúde ou creches –, mas também está entre aqueles que mais cobram sobre os benefícios que dão. Quase um quinto do que sai do Estado volta ao Estado, mostram novos dados da OCDE.



