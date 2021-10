Receita do Estado com multas de trânsito sobe 40% em 2022

O Governo espera arrecadar no próximo ano quase 129 milhões de euros com multas de trânsito, um aumento de 38,4% face ao projetado no Orçamento do Estado para 2021. O valor está inscrito no mapa 5 da proposta de Orçamento do Estado para 2022 que deu entrada no parlamento no início desta semana.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...