Reformas de docentes no nível mais alto desde a troika

No ano passado, passaram à aposentação quase 2.000 professores do ensino básico e secundário, naquele que é o valor mais elevado desde 2013, ainda no consulado da troika em Portugal, quando se preparavam profundas alterações no acesso à reforma. Comparando com 2020, trata-se de um aumento de 18%, consolidando uma tendência de subida que se iniciou em 2019, depois de valores bastante abaixo do habitual entre 2016 e 2018.



Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...