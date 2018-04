O objectivo é ainda aumentar e diversificar a produção agrícola no país e reduzir as perdas de água, prevendo-se que para executar as novas infraestruturas seja necessário contratar 6.600 pessoas.



Adicionalmente, o projecto deverá criar 6.450 postos de trabalho durante a fase de exploração.



Ainda segundo o comunicado, o recurso a novas tecnologias de regadio reduzirá a dependência dos níveis de precipitação e da variabilidade do clima, promovendo, assim, o desenvolvimento e a resiliência das economias rurais.



Além disso, o reforço da área regada permitirá aumentar e diversificar a produção agrícola, propiciando culturas como o olival, o milho e a vinha.



As infraestruturas localizadas fora das explorações agrícolas beneficiarão também de sistemas modernos, automatizados e inteligentes de controlo das culturas.



Estes investimentos contribuirão para a poupança de água, estimando-se que permitam reduzir as perdas de água em 35 milhões de metros cúbicos e aumentar a eficiência energética da bombagem de água, uma vez que grande parte da energia consumida pelas novas infraestruturas hídricas reabilitadas será gerada internamente pela impulsão de água.



Os contratos de empréstimo foram assinados pelos ministros das finanças, Mário Centeno, e da Agricultura, Luís Capoulas Santos, e pelo vice-presidentes do BEI Andrew McDowell e a vice-governadora do CEB, Rosa María Sánchez-Yebra.

