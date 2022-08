Reino Unido com 10,1% de inflação em julho, valor mais alto desde 1982

A inflação no Reino Unido atingiu 10,1% em julho, acima dos 9,4% registados em junho, de acordo com o Gabinete Nacional de Estatística. É o valor mais elevado desde 1982 e fica acima das previsões dos economistas, que antecipavam 9,8%.No início do mês, o Banco de Inglaterra subiu as taxas de juro em 0,5% para 1,75% - foi a primeira subida de meio ponto desde 1995. O banco prevê que a inflação chegue a um máximo de 13,3% em outubro, quando os preços da energia devem aumentar."Todas as subidas surpresa da inflação reforçam o cerco em que o Banco de Inglaterra se encontra, com a pressão de uma crescente inflação combinada com ventos recessivos mais fortes", disse à Reuters Luke Bartholomew, economista da abrdn.O valor da inflação britânica fica, assim, acima do de qualquer outro país do G7, lembra o Financial Times. Ao jornal, o economista da ONS Grant Fitzner explica que o aumento se deve, em particular, à subida de preço dos laticínios, carne e vegetais. Também os preços dos pacotes de férias foram inflacionados, após o caos nos aeroportos, com limitação da oferta de voos.