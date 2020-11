Restaurantes e lojas de Lisboa vão receber até 8.000 euros a fundo perdido

As empresas de Lisboa da área do comércio e da restauração que estejam com quebras de 25% ou mais na sua faturação vão receber um apoio a fundo perdido da Câmara de Lisboa. Valores para quatro meses variam entre os 4.000 e os 8.000 euros, de acordo com a dimensão.

