Retalho aumenta perdas em agosto

O Índice de Volume de Negócios no Comércio a Retalho apresentou uma redução homóloga de 4,5% em agosto, depois de ter caído 2,5% em julho.





Tanto os Produtos Não Alimentares como os Produtos Alimentares registaram reduções, de 6,3% e de 2,2%, respetivamente, superando ambos os registos de julho, de -4,5% e 0,2%. Já a variação em cadeia do índice agregado situou-se em -1,4% (4,2% em julho).





No que toca ao emprego e remunerações, a evolução foi igualmente negativa. Estes índices diminuíram, respetivamente, 3,3% e 0,2% em termos homólogos, ainda assim menos do que no mês anterior.





As horas trabalhadas também caíram em comparação com o mesmo mês do ano anterior, mas menos do que em julho. O registo passou de -7,2% para -4,3%.