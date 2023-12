Rogério Alves e o veto às ordens no Advogado do Diabo: "Com alguns retoques, AR vai reenviar diplomas"

Neste episódio de "Advogado do Diabo", videocast do Negócios, discutimos, com o convidado Rogério Alves, antigo bastonário da Ordem dos Advogados, os vetos presidenciais às alterações aos estatutos de diversas ordens profissionais.É uma vingança política de Marcelo Rebelo de Sousa? O impacto que a não alteração dos estatutos tem no acesso às verbas do PRR é um fator de pressão?Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo - indo além do óbvio.