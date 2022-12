RSI é o mais eficiente a atenuar a pobreza infantil

Um quinto das crianças e jovens até aos 18 anos em Portugal está em risco de pobreza (2020), mas o país investe pouco em transferências sociais, que têm metade do efeito face à média dos países do euro. Neste cenário, as deduções fiscais por dependente são mais relevantes para quem tem rendimentos medianos; o abono de família é o que mais reduz as famílias expostas à pobreza; e

...